Caferbey'de yurttaşlar 9 gündür direniyor

23 Kasım 2021 Salı, 13:25

Manisa’nın Salihli ilçesinde kurulmak istenen katı atık transfer tesisine karşı direniş başlatan Caferbeyli halkı 15 Kasım tarihinden bu yana geceli gündüzlü nöbetlerini sürdürüyor.

Katı atık tesisi yapılmak istenen mera alanlarına taşeron şirkete ait iş makinelerinin girişi sonrasında duruma tepki gösteren çevreciler ve köylüler her gün daha kalabalık şekilde oturma eylemi düzenliyor. Kendilerine çöp istasyonu kurulmayacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını belirten bölge halkı, ana geçim kaynakları olan tarım ile hayvancılığa devam edebilmek ve meralarına sahip çıkabilmek için her gün dönüşümlü nöbet tutacaklarını ve mahkemeden bekledikleri haber gelene kadar da alandan ayrılmayacaklarını duyurdu.

Aynı zamanda bölgenin su kaynaklarını tehlikeye atan tesis projesinin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için de dava açmıştı.