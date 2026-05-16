Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişme: 26 yıl sonra evde 'delil' arandı

İstanbul Şişli'deki evinde 15 yaşındayken öldürülen ve faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçen Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 yıl sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.

"ANAHTAR SESİNE KADAR İNCELEMİŞLER"

NTV'de yer alan habere göre, Çağla'nın annesi Gülnur Tuğaltay, “Çok detaylı bir araştırma yapılmış, arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse şüpheli olabilecek. Luminon inceleme yapılmış yan apartmanlara bakılmış ses duyulur mu anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabi bu bizi çok heyecanlandırdı duygulandırdı” dedi.

Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisindeki seslerin duyulup duyulamayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.

"HÂLÂ DNA ELDE ETME ŞANSIMIZ VAR"

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, "Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin isterse başka yere gömülsün hatta daha ilerisini söyleyeyim yakılsa dahi kalan liflerden hala DNA elde etme şansımız var. Yeni yapılan adli tıp çalışmaları elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ların çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor" diye konuştu.

DÖRT KİŞİNİN MEZARI AÇILACAK

Çağla'nın faili olabilecek, cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak.

DNA örneği alınacak iki kişinin Çağla ile apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.