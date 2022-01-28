Çalkana: İhtiyacı olanları geri çevirmiyoruz

28 Ocak 2022 Cuma, 05:00

Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Eğitim yardımlarımızda çocuklar arasındaki eşitliği sağlamaya mecburuz. Aynı okula giden iki çocuktan birisi evinde bilgisayarla ödevini yapıp özel ders alırken arka sırasındaki çocuğun babası işsiz olduğu için elektrik parasını bile ödemekte güçlük çekiyor. Üç çocuğu olan bir ailenin her çocuğuna mont, ayakkabı, okul kıyafet alması bile artık çok büyük bir zorluk. Biz bu dezavantajlı çocuklarımızın tamamına destek oluyoruz. Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelmiş üniversite öğrencilerimiz var. Bu gençlerimizin öğlen yemek bedellerini karşılıyoruz, dolmuş parası veremeyecek öğrencilerimiz var, bu öğrencilerimizin okula geliş gidişleri için servis araçları görevlendiriyoruz. Bunun yanında okullarımızın fiziki bakım ve onarımlarını, teknik altyapı eksikliklerini karşılıyoruz” diyerek eğitimde eşitliği sağlamak için yaptıkları hizmetleri anlattı. Başkan Fatma Çalkaya, “Hangi vatandaşımızın kömüre, hangi vatandaşımızın sıcak yemeğe, hangi ailemizin bebek bezine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yapılan yardımların haksızca dağıtılmaması için de çok iyi araştırma yapıyoruz. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımızı kapıdan çevirmiyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz. Vatandaşın tutunacak bir dala ihtiyacı var. Biz sonuna kadar bu desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.