Canan Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 10:06
Canan Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Poyraz sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler