Canan Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Poyraz sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir."
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır.— Can Poyraz (@canpoyraz) March 25, 2022
Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir.
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