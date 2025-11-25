Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

Sağlık üzerine açıklamaları ve beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşini kaybetti. Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Ali Başak Karatay'ın vefatına ilişkin Karatay ailesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul'da doğdu. ABD'nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University'den mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.