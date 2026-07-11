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Çankırı'da otomobil park halindeki traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da otomobil park halindeki traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

11.07.2026 15:49:00
Güncellenme:
DHA
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Çankırı'da otomobil park halindeki traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Çankırı-Kızılırmak kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin, yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
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Çankırı'da otomobilin park halindeki traktöre çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Adem S’nin (41) kullandığı 18 DN 639 plakalı otomobil, park halindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Adem S. olay yerinde yaşamını yitirirken, aracında bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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