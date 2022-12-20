Canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismar! Görüntüler üzerine tutuklandı
Bursa'da, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Emre T. (30), görüntüler üzerine gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Osmangazi ilçesinde 3 yıl önce Emre T., arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu. Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan Emre T.’yi tespit etti. Emre T., 18 Aralık’ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Emre T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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