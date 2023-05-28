Cannes'ta ödül alan Türk filmleri neler? Hangi Türk filmleri Cannes'ta ödül aldı?
Avrupa'daki en önemli 3 film festivalinden biri olan Cannes Film Festivali'nde, hangi Türk filmlerinin ödül aldığı merak ediliyor. Peki, Cannes'ta ödül alan Türk filmleri neler? Hangi Türk filmleri Cannes'ta ödül aldı?
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde her yıl genellikle Mayıs ayında düzenlenen uluslararası film festivali olan Cannes Film Festivali'nde, bu zamana dek birçok Türk filmi ödül aldı. Dünyanın her yanından ve her türden yeni filmler katıldığı festivalde, hangi Türk filmlerinin öldül aldığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HANGİ TÜRK FİLMLERİ CANNES'TA ÖDÜL ALDI?
2023 - Kuru Otlar Üstüne / Nuri Bilge Ceylan
2014 - Kış Uykusu / Nuri Bilge Ceylan
2012 - Sessiz / Rezan Yeşilbaş
2007 - Yaşamın Kıyısında / Fatih Akın
2003 - Uzak / Nuri Bilge Ceylan
1982 - Yol / Yılmaz Güney
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