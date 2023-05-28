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Cannes'ta ödül alan Türk filmleri neler? Hangi Türk filmleri Cannes'ta ödül aldı?

Avrupa'daki en önemli 3 film festivalinden biri olan Cannes Film Festivali'nde, hangi Türk filmlerinin ödül aldığı merak ediliyor. Peki, Cannes'ta ödül alan Türk filmleri neler? Hangi Türk filmleri Cannes'ta ödül aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:39
Cannes'ta ödül alan Türk filmleri neler? Hangi Türk filmleri Cannes'ta ödül aldı?
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Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde her yıl genellikle Mayıs ayında düzenlenen uluslararası film festivali olan Cannes Film Festivali'nde, bu zamana dek birçok Türk filmi ödül aldı. Dünyanın her yanından ve her türden yeni filmler katıldığı festivalde, hangi Türk filmlerinin öldül aldığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HANGİ TÜRK FİLMLERİ CANNES'TA ÖDÜL ALDI?

2023 - Kuru Otlar Üstüne / Nuri Bilge Ceylan

2014 - Kış Uykusu / Nuri Bilge Ceylan

2012 - Sessiz / Rezan Yeşilbaş

2007 - Yaşamın Kıyısında / Fatih Akın

2003 - Uzak / Nuri Bilge Ceylan

1982 - Yol / Yılmaz Güney



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