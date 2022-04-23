'Caretta carettaların' annesi June Haimoff'tan acı haber
Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki dünyaca ünlü İztuzu kumsalında üreme sahaları bulunan deniz kaplumbağaları Caretta'ların korunması için verdiği mücadele nedeniyle 'Caretta Carettaların Annesi' olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, 100 yaşında organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
Teknesiyle 1975 yılının Temmuz ayında geldiği Dalyan'a hayran kalan ve 1984 yılında yerleşip, burada bir barakada yaşamaya başlayan June Haimoff, beldenin tanıtımı ve caretta carettaların korunmasına yönelik çalışma başlattı.
Kumsalda yapımına başlanan otel inşaatının durdurulması için verdiği mücadele Türkiye ve dünyada ünlenmesine ve Caretta carettaların nesillerinin devamını sağladı.
ÖZAL İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Ankara'da dönemin Başbakanı Turgut Özal ile görüşen Haimoff, Özel Çevre Koruma Kurumu'nun kurulmasında önemli rol oynadı. Bu mücadelenin öyküsünü 2002 yılında İngiltere'de yayınladığı 'Captain June and the Dalyan Turtles' kitabında anlattı.
2009'DA TÜRK VATANDAŞI OLDU
June Haimoff ayrıca 2003 yılında geliri Caretta carettaların korunması amacıyla kullanılmak üzere tek şarkılık CD yaptı. Haimoff, 2009'da Türk vatandaşı olup, 'Haziran' ismini aldı. Kurduğu Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı 2011'in başında tescillendi.
YOLCULUĞU BELGESEL OLDU
Kaptan June'nin jet sosyetenin içinde görkemli yaşam sürerken, bu yaşantısını terk edip 14 metrelik tekneyle kendi yolculuğuna çıkış öyküsü, uluslararası belgesel filmi 'Ben'e Yolculuk' adı altında çekildi.
Kaptan June Haimoff film tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Dalyan'a yerleşme hikayesini, "Dalyan Kanalı'nı, Köyceğiz Gölü'nü görünce, 'Burası dünyanın en güzel yeri' dedim ve 1983 yılında tekrar gelerek İztuzu Kumsalı'nda bir barakada yaşamaya başladım. Bir gece kumsalda masa büyüklüğünde bir deniz kaplumbağası gördüm. Kuma yatarak yumurtlamasını seyrettim. O gece her şey değişti. Lütfen herkes doğayı korumak için bir şeyler yapsın" diyerek anlattı.
ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ
'Caretta carettaların' annesi olarak bilinen June Haimoff, bir süre önce koronavirüse yakalanıp kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin adından 10 gün önce evine getirildi. Ancak Haimoff'tan bu sabah acı haber geldi, Bakıcısı 100 yaşındaki Haimoff'un organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği duyurdu.
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