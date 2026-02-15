Çayda sel sularının süreklediği ağaçları yakacak yapıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bazı ağaçlar Savrun Çayı'nda sürüklendi. Bazı vatandaşlar ise odun olarak kullanmak için canlarını hiçe sayarak girdikleri sudan bu ağaçları çıkarıyor.

Ağaç toplayan bir yurttaş, "Kışlık odunumuzu çıkarıyoruz. Zor da olsa kışlık odunu çıkarıyoruz. Odunun tonu pahalı, 3-4 bin lira var tonu. Bu çınar ağacı, tonu 3-4 bin lira. Tehlikeli ama yakacak yok" dedi.

Başka bir yurttaş da "Yakacak odun çıkarıyoruz Savrun Çayı'ndan. Odun pahalı. Tonuna 4,5-5,5 bin lira diyorlar. Buradaki ağaç kaç ton gelir bilmiyoruz, yakacağız. Savrun Çayı taştığı zaman böyle oluyor. Tehlikeli ama ne yapalım?" diye konuştu.

Diğer bir yurttaş ise "Ne yapalım? Yakacak odun topluyoruz. Odun pahalı tabii ki, tonu 4 bin 500 lira. Burada bedava olur mu? Bir sel gelince odun yapıyoruz" dedi.