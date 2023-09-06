ÇEDES tepkisi: İmam okulda değil camidedir

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:27

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:27

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile İzmir ve Eskişehir’de hayata geçirdiği ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)’ projesi kapsamında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi atanmasına tepkiler devam ediyor.

Tüm Öğrenci Veliler Dayanışma Derneği (Öv-Der) İzmir Şubesi üyeleri Konak Meydanı’nda bir araya gelerek AKP’yi projenin iptal edilmesi için çağrı yaptı imza topladı. Okulların dinci, tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yerler haline geldiğini belirten Öv-Der İzmir Şube Başkanı Behram Kaya, “Çocuklarımızın manevi ve ahlaki değerlerini yükseltmek için okullara imam, müezzin, kuran kursu hocaları görevlendirildi. Okulun ve öğretmenlerin asıl görevi, değerlerine, ülkesine ve çevresine duyarlı, insan yetiştirmektir. Bakanlık bu uygulama ile suç işlemektedir” diye konuştu.

İmamların görevinin okul olmadığını hatırlatan Kaya, “İmamın görevi camide, öğretmenin görevi ise okuldadır. Şimdiye kadar imamlar, hocalar hangi değerlere sahip çıkmış, çevre kirliliğine, doğa katliamlarına, orman yangınlarına, insani değerlere ne zaman sahip çıkmış da öğrencilerimize neyi verecek? Laik eğitim bu ülkenin önemli bir değeridir. İnsanların inanç ve değerlerini istediği gibi yaşamalarının güvencesidir. Eğitimde; barınma, beslenme, ulaşım ve okul malzemeleri bu kadar pahalı ve veliler bin bir dert içinde iken, bakanlığın böyle çağ dışı projeleri gündeme getirmesi, çocuklarımızın birer kobay haline getirilmesinin göstergesidir. İnanç herkesin kendine ait bir değerdir. Okullarda imam değil, öğretmen istiyoruz. Bu projeden ve bilimsel olmayan uygulamalardan derhal vazgeçilmeli” ifadelerini kullandı.