Çekmeköy’de feci kaza: Metrelerce havaya uçtu
Çekmeköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu.
Kaza, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Çekmeköy’de Çamlık Mahallesi, Şahinbey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahısa, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yayaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki Hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
“BU CADDE DE SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR”
Kazayı gören Osman Albayrak, “Kaza geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Koşarak, aceleyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir arkadaşa bayan bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savruldu ve vücudunda kırıklar oluştu. Bu caddede kaldırım ve orta refüjün dar olması nedeniyle sürekli kazalar oluyor ve geçtiğimiz aylarda bir vatandaş da hayatını kaybetti. Bu caddeye trafik lambası yada hız seviyesini düşürücü engellemelerin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.
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