Celal Şengör oyunu kime vereceğini açıkladı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:44

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:44

Yer bilimci Celal Şengör, yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Sinan Oğan'a oy vereceğine yönelik iddialarla ilgili bir video paylaştı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın paylaştığı videoda Şengör, hangi adaya oy vereceği ile ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda Ötüken Belediyesi adı altında benim bilmediğim bir kaynak tarafından yayın yapıldı. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlık. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Başından beri böyleydi, bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim."

Bu da Celal Şengör’ün kendi ağzından kendi sesinden tercihi pic.twitter.com/zsY19Ze6hq — Fatih Altayli ?????? (@fatihaltayli) May 13, 2023



