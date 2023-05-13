Celal Şengör oyunu kime vereceğini açıkladı

Yarın yapılacak seçimlerde Sinan Oğan'a oy vereceği iddia edilen Celal Şengör, Fatih Altaylı aracılığıyla iddiaları yalanlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:44
Celal Şengör oyunu kime vereceğini açıkladı
Abone Ol google-news

Yer bilimci Celal Şengör, yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Sinan Oğan'a oy vereceğine yönelik iddialarla ilgili bir video paylaştı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın paylaştığı videoda Şengör, hangi adaya oy vereceği ile ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda Ötüken Belediyesi adı altında benim bilmediğim bir kaynak tarafından yayın yapıldı.  Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlık. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Başından beri böyleydi, bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim." 



Celal Şengör Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler