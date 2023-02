Cem Seymen kimdir, kaç yaşında, nereli? Cem Seymen hangi kanallarda çalıştı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:28

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:52

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gazeteci Cem Seymen'in hayatına dair merak edilenler...

CEM SEYMEN KİMDİR?

Cem Seymen, 1972 yılında Nevşehir Ürgüp’te dünyaya geldi. Ürgüp Belediye Başkanlığı ve 18. dönem Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in oğludur. Liseyi İstanbul’da bitirdikten sonra Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği eğitimi aldı. Kısa süre turizm sektöründe çalıştı ama daha heyecan verici başka bir sektör ilgisini çekmeye başlayınca eğitim için biriktirdiği ilk parayla uçak biletini alıp Amerika’ya gitti. 1993-1999 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde yaşadı. Cem Seymen, City University of New York’ta “Siyasal Ekonomi” ve New York Üniversitesi’nde Televizyon Yayıncılığı eğitimi aldı. ABC, CBS ve NBC televizyonlarında profesyonel meslek seminerlerine katıldı.

CEM SEYMEN HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

New York Başkonsolosluğu’nda 6 yıl çalışan Cem Seymen, Amerika’daki eğitim hayatı bittikten sonra BRT televizyonunda ekonomi muhabiri olarak çalışmaya başladı. BRT’de farklı bir dil ve üslupla kaleme aldığı yaşam haberleri ile “Hayatın Renkleri” programını sundu.

CNN TÜRK Ekonomi Servisi’nde çalışmaya başladığı günden bu yana dünyadaki dev bütçeli şirketlerin tepe yöneticileri ve Türkiye’nin önde gelen işadamları ile ses getiren röportajlara imza attı. Davos Ekonomik Forumu ve Uluslararası Para Fonu IMF toplantılarında CNN TÜRK’ü temsil etti. CNN TÜRK’te sunduğu Sanayi Rotası programıyla dünyanın ve Türkiye'nin farklı kentlerinden her hafta canlı yayın yaptı, sektörlerin sorunlarını yerinde inceledi.

CNN Türk ekranlarında ekonomi programı sunan, Türkiye’deki tarım ve hayvancılığa ilişkin başarılı programlara imza attı. Cem Seymen, kariyerinde haber spikerliğinin yanı sıra “Para Dedektifi” programıyla bilim, teknoloji, eğitim, inovasyon, üretim, tarım ve hayvancılık alanlarında araştırmalara yer verdi.

CEM SEYMEN'İN KİTAPLARI

Cem Seymen, 2020 yılında “Özgürlüğün Rengi Mavidir”adlı deneme kitabı yayımladı.

CEM SEYMEN'İN ÖDÜLLERİ

''İletişim Akademisyenleri Medya ve İletişim Ödülleri", Maltepe Üniversitesi

"Yerel Gazetecilik Ödülü", TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO)

"Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü"

"Yeşil Küre Ödülü", Çevre Koleji

"Ekonomi Basını Başarı Ödüllleri" (Para Dedektifi)

"Yılın En Çevreci TV Programcısı Ödülü"

"Bülent Yardımcı Özel Ödülü" , Ekonomi Gazetecileri Derneği - (Para Dedektifi)

''2017 Necmettin Erbakan Ödülleri'', Medya Ödülü