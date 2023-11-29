Cemaatin ‘tatil köyü’nde geçerli olan şeriat kuralları Afganistan’ı aratmadı: Mürit de şikâyetçi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Kamuda kadrolaşmasıyla bilinen Menzil’in Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde inşa edilen Buhara Evleri tartışma konusu oldu. Cemaatin müritleri bile evlerdeki uygulamadan şikayetçi. Evlerin 82 maddelik yönetmeliği bulunuyor. Herkesin bu kurallara uyması zorunlu kılınıyor.

KIZ ÇOCUKLARINA YASAK

Devre mülk satın alınarak konaklamanın sağlandığı Buhara Evleri’nin misafir bilgilendirme formunda havuza haşemasız girilemeyeceği yer alıyor.

Ayrıca havuz alanına giderken telefon, fotoğraf makinesi ya da kayıt cihazı alınması da yasaklar arasında. 4 yaşından büyük erkek çocuklarının kadınlar havuzuna girmesi yasakken kız çocuklarının ise yaşına bakılmaksızın erkek havuzuna girmesine izin verilmiyor.

Ev içerisine kadar kontrol edilen yönergede dikkat çeken detaylar bulunuyor. Kurallardan bazıları şu şekilde: “Balkona görüntüyü bozacak şekilde şemsiye ya da kova gibi eşyaların konması, balkonlara çamaşır asmak, drone uçurmak, binaları görecek şekilde fotoğraf video çekmek, daire içerisinde eşyaların yerini değiştirmek, daire içerisinde sigara içmek yasaktır...”

KARDEŞ BİLE NAMAHREM!

Buhara Evleri’ne ilişkin bazı internet sitelerinde çeşitli iddialar dolaşıyor. Buhara Evleri’nde kalmak isteyen bir yurttaş, ücreti ödemesine karşın kız kardeşinin ‘namahrem sayılacağı’ gerekçesiyle konaklamasına izin verilmediğini belirtti. Çeşitli iddiaların yer aldığı “şikayetvar” isimli sitede Yıldız kullanıcı adlı bir kişi şu iddialarda bulundu: “Satın aldığınız devre mülke seçerek insan alıyorlar. Buhara Evleri’nde annem adına bir devre mülk aldık. Annem, eşim ve kız kardeşlerim ile gitmek istediğimde herhangi sorun teşkil etmeyeceği belirtildi ve biz aidat ödemesi yaptık. Sonra isim, soy isim kayıt yapmak için aradığımızda benim ve eşimin soyadının annemden farklı olduğu kız kardeşimin olduğu ortamda namahrem olduğu için eşimin gelemeyeceği söylendi. Olan benim parama ve gidemediğim tatilime oldu.

PARASINI GERİ İSTEDİ

Tüm görüşmelere ait kaydettiğim ses kaydı olmasına rağmen inkâr ediyorlar. Sorun olan şey ise kuzenim, oğlu ve gelinleriyle gittiği zaman namahrem yok, bize gelince var. Satın aldığımızda böyle sorun olacağı belirtilmedi. Verdiğim aidat ödemesinin iadesini istiyorum. Aksi halde yasal mercilere suç duyurusunda bulunacağım.”

YÖNETİMDE DEĞİŞİM



Şeyh Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından cemaatin omurgasını oluşturan vakıf ve derneklerde bölünme yaşanırken cemaatin adeta özerk bölgesine dönüşen Menzil köyünde ise yönetim değişikliği gerçekleşti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sorumlu Buhara Evleri Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır. Buhara Evleri’nde bulunan 3 paydaşlı yönetimin sadece kooperatif kısmının yönetim değişikliği gerçekleşmiştir.”

