Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’da işten çıkarılmışlardı: İşçiler davayı kazandı!

Cengiz Holding tarafından işletilen Eti Bakır Siirt madeninde işten çıkarılan DİSK’e bağlı Dev-Maden-Sen üyesi iki işçi açtıkları işe iade ve tazminat davalarını kazandı.

Dev-Maden-Sen, Barış Ağa ve Metin And isimli işçilerin bir an önce işe iadelerini talep etti. Dev-Maden-Sen Örgütlenme Uzmanı Sait Demir, bundan 8-9 ay önce Eti Bakır’ın toplam 7 parça işyerinde örgütlenmeye başladıklarını söyledi.

Siirt Şirvan’daki işletmede örgütlenme çalışmaları sürerken 3 işçinin işveren tarafından “performans düşüklüğü” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını belirten Demir, “Oysa hepsi çalışkan insanlardı. Biz bu işten çıkarmaların sendikal faaliyeti engellemek için yapıldığını ifade ettik. İşten çıkarılan arkadaşlarımız dava açtı. O davayı da kazandık. Hem işe iade, hem de tazminat davalarını kazandık” dedi.

"ÜYELERİMİZE BASKI UYGULUYOR"

Demir, mahkemelerin işe iade kararlarına karşın işverenin çoğunlukla tazminat vererek işçileri yeniden işten çıkardığına dikkat çekti. Bütün Eti Bakır işyerlerinde yüzde 90 oranında örgütlendiklerini dile getiren Demir, “İşveren ‘işçilerin anayasal haklarına saygılıyım’ dese de üyelerimize baskı uyguluyor. İşyerlerinde sendika istemiyor. Biz de bunu boşa çıkarmak için sendikalaşmaya devam ediyoruz. Bütün Eti Bakır işyerlerinde toplam 5 bin 200 işçi var. 2 bin 50 işçi üyemiz olduğu anda zaten işletme barajını da aşacağız. Yetki alarak, sözleşme aşamasına geçeceğiz” dedi.

Demir, işçilerin “açlık-sefalet” koşullarında yaşatılmasına-çalıştırılmasına karşılık tek seçeneğin toplu sözleşmeli sendikal güvence olduğuna vurgu yaptı.