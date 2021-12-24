Cep telefonu bataryası elinde patladı
Rize'de bir bayide cep telefonunun değiştirilen arızalı bataryası müşterinin elinde patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte bir cep telefonu bayisine gelen kişi batarya arızası olan telefonu tamire verdi. Bataryası değiştirilen telefonunsahibi eski bataryayı geri istedi. Müşterinin eline aldığı batarya aniden patlayarak alev aldı. Yere atılan batarya iş yeri sahibi tarafından tekmeyle iş yerinin dışına itildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İş yeri sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin telefonunun bataryası şişmiş bir şekilde, patlamak üzereyken geldiğini belirterek, "Dikkatli bir şekilde eski bataryayı sökerek, yeni batarya montajını yapıp telefonu müşteriye teslim ettik. Kendisine bataryanın patlamak üzere olduğunu, geri dönüşüme verilmesi gerektiğini söylememe rağmen bataryasını almak istedi. Kurcalarken bir anda patlama oldu. Bataryayı panikle dışarıya attık. Lütfen bataryası şişen telefonlarınızı güvenilir teknik servislerde orijinal batarya ile en kısa sürede değişimini yaparak, geri almayın, şişen bataryayı geri dönüşüme verin” dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu