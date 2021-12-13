Çerçioğlu'ndan 'ekmek' talimatı: Günde 300 bine çıkıyor
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, peş peşe gelen zamlar nedeniyle ekmek almakta zorlanan yurttaşlar için günde 100 bin ekmek üretilen Halk Ekmek'in kapasitesi 3 katına çıkarma kararı aldı.
Artan girdi maliyetleri nedeniyle Aydın'da 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 1 lira 75 kuruştan 2 lira 50 kuruşa yükseldi. Kentte peş peşe gelen zamlar nedeniyle maddi güçlük yaşayan yurttaşlar için devreye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu girdi. Çeçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek fabrikasında mevcut üretimi 3 kat artıracak acil yeni yatırım talimatı verdi. Günde 100 bin ekmek üretilen Halk Ekmek'in kapasitesi 3 katına çıkarılacak.
SÜT DAĞITIMI BAŞLADI
Çte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar ve artan fiyatlar nedeniyle, ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak için ücretsiz süt dağıtımına da başladı.
Çerçioğlu'nun önümüzdeki günlerde yurttaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılamasına destek olacak yeni sosyal projeleri de hayata geçireceği belirtildi.
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