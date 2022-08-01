Çeşme Belediyesi iki kafe daha açtı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:04

İzmir'in gözde tatil ilçelerinden Çeşme'de belediye “Alaçatı Paraçatı”, “Çeşme Pahalı” algısına son verecek hizmetlere devam ediyor. Başkanı M. Ekrem Oran, belediye şirketi ÇEŞTUR’daki 8 işletme sayısını 10’a çıkardı.

Tekke Plaj ve Restoran, Seyir et Kafe, Şifne Termal Otel Restoran, Alaçatı Kafe, Meydan Kafe, Taş İskele, Ilıca Kafe ve Dalyan Kafe’den sonra Alaçatı Değirmen Kafe ve Hacımemiş Kafe’de yurttaşların hizmete girdi.

“GENÇLERİMİZE 12 AY İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ"

Göreve geldiği günden bu yana kentin farklı noktalarında açtığı kafeteryalar ve restoranlarla Çeşmeliler’in takdirini toplayan Başkan Oran, “Belediyemiz bünyesinde, kentimizin farklı noktalarında 10 kafeterya ve restoranı hizmete soktuk. 250 Çeşmeli gencimize, 12 ay iş imkanı sağladığımız bu işletmelerle halkımıza kaliteli hizmet veriyoruz, Çeşme pahalı algısına son veriyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerinin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Benim Çeşme ailem Alaçatı’da oturup 3 liraya çay, 9 liraya kahve içebilecek.” dedi.



