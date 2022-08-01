Çeşme Belediyesi iki kafe daha açtı
Çeşme'nin 'pahalı' algısını kırmak için çalışmalarını sürdüren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, iki yeni tesisi daha hizmete soktu. Alaçatı Değirmen Kafe ve Hacımemiş Kafe uygun fiyatlarıyla yurttaşların kullanımına açıldı.
İzmir'in gözde tatil ilçelerinden Çeşme'de belediye “Alaçatı Paraçatı”, “Çeşme Pahalı” algısına son verecek hizmetlere devam ediyor. Başkanı M. Ekrem Oran, belediye şirketi ÇEŞTUR’daki 8 işletme sayısını 10’a çıkardı.
Tekke Plaj ve Restoran, Seyir et Kafe, Şifne Termal Otel Restoran, Alaçatı Kafe, Meydan Kafe, Taş İskele, Ilıca Kafe ve Dalyan Kafe’den sonra Alaçatı Değirmen Kafe ve Hacımemiş Kafe’de yurttaşların hizmete girdi.
“GENÇLERİMİZE 12 AY İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ"
Göreve geldiği günden bu yana kentin farklı noktalarında açtığı kafeteryalar ve restoranlarla Çeşmeliler’in takdirini toplayan Başkan Oran, “Belediyemiz bünyesinde, kentimizin farklı noktalarında 10 kafeterya ve restoranı hizmete soktuk. 250 Çeşmeli gencimize, 12 ay iş imkanı sağladığımız bu işletmelerle halkımıza kaliteli hizmet veriyoruz, Çeşme pahalı algısına son veriyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerinin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Benim Çeşme ailem Alaçatı’da oturup 3 liraya çay, 9 liraya kahve içebilecek.” dedi.
Video Haberler
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması