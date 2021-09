Çeşme ve Alaçatı’da Kurtuluş coşkusu!

17 Eylül 2021 Cuma, 13:53

15 Eylül Alaçatı, 16 Eylül Çeşme’nin kurtuluşu Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Alaçatı’da ve Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenlerinin ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü coşkusuna yüzlerce vatandaş eşlik etti.

15 Eylül Alaçatı’nın kurtuluşu kapsamında Hüsnü Şenlendirici, 16 Eylül Çeşme’nin kurtuluşu kapsamında ise Mustafa Sandal konseri gerçekleştirildi. Kurtuluş kutlamaları düzenlenen konserler ile zirveye ulaştı. Binlerce Çeşmeli’nin katıldığı konserde Türk Bayrakları eşliğinde marşlar söylendi.

“ALAÇATI'YA DAİR HEDEFLERİMİZ BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR"

İki gün devam eden kutlamalar kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çeşme Bele Başkanı M. Ekrem Oran, “Zor dönemlerimiz oldu, olacak! Tarih boyunca bu cennet vatana göz koyanlar vardı, bundan sonra da olacak! İçimizde şahsi menfaatleri uğruna emperyalizme ruhlarını satan işbirlikçiler dün vardı, bugün de var, yarın da olacaklar! Ama bizler; Kemalist devrimler ışığında, laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hedefimize yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Yeryüzünde, bağımsızlık aşkımızı, cumhuriyet sevgimizi yüreğimizden söküp atacak hiçbir güç yoktur. Binlerce yıldır hiç bir esarete boyun eğmedik. Bundan sonra da egemenliğimizin üzerine kimsenin gölgesinin dahi düşmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Oran, “Alaçatı’ya dair hedeflerimiz, büyük hayallerimiz var. Alaçatı, tüm zenginlikleriyle dünyanın en güzel köşelerinden biri olmaya, bizler, cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkarak, kurtuluşumuzu kutlamaya dünya döndükçe devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerde!” diye konuştu.

“KURTULUŞ DESTANININ SON MISRASI ÇEŞME”

“Sevgili Çeşme ailem, emperyalizme karşı imkansızlıklar içinde yazılan kurtuluş destanımızın son mısrası, yeryüzündeki cennet Çeşmemiz’in kurtuluşunun doksan dokuzuncu yıl dönümü kutlu olsun” diyen Oran, şunları söyledi: Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, aziz şehitlerimize duyduğumuz, sonsuz saygı ve minnetimizi kelimelerle ifade edebilmemiz imkansız. Milli bayramlarımızda bir araya gelen cumhuriyet sevdalısı gözleri pırıl pırıl, yüreği kıpır kıpır coşkulu kalabalıkları gördükçe bir kez daha anlıyorum ki; Çanakkale ruhunu, 19 Mayıs’taki güçlü iradeyi, 30 Ağutos’ta zaferi getiren sarsılmaz inancı yüreğimizde mühür gibi taşıyoruz. Bu ruh ve inançla, tüm kazanımlarımızı koruyarak en kıymetli hazinemize, vatanımıza, egemenliğimize ve Kemalist devrimlere sahip çıkacak, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği büyük hedefe yürüyüşümüzden asla taviz vermeyeceğiz.”

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toprağımıza, suyumuza, cennet vatanımıza göz dikenler hep vardı, bundan sonra da olacak. Biz, zaferlerle dolu, hiç bir esarete boyun eğmeyen şanlı tarihimizden aldığımız güçle, göğsümüzü siper edip karşılarında dimdik duracağız. Etnik kimlik ve inançlarımızı kaşıyarak bizi bölmeye çalışanlar hep vardı, bundan sonra da olacak. Biz insanlık tarihine yön veren, binlerce yıllık kültürel bağlarımızla ‘Sen, ben yok, biz varız’ diyerek birbirimize daha sıkı sarılacağız. Kemalist devrimler ışığında, Sevdamız Çeşme için attığımız her adımın temelinde aydınlık Türkiye idealimize hizmet etme heyecanı ve onurunu taşıyoruz. Güzel yürekli, hoşgörülü, üretken, cumhuriyet aşığı Büyük Çeşme ailem; İşimizi, aşımızı büyütmek, sizinle birlikte, Çeşme’yi dünyada hak ettiği yere taşımak için, sizden aldığımız güçle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kol kola, omuz omuza, üreterek, bölüşerek büyüyecek, işçilerimiz, çiftçilerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızla hep birlikte cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Burada attığımız her adımın, barış, huzur ve dayanışmayla gerçekleştireceğimiz her projenin önce Çeşme’nin güzel insanlarına, ardından tüm Türkiye’ye ışık tutmasını istiyoruz. Cumhuriyetin kalesi Çeşme’nin bunu gerçekleştirecek azim ve kararlılıkta olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Mustafa Kemal’in izinde, bağımsızlık aşkıyla, kurtuluşumuzun coşkusu, bağımsızlık sevdamız yüzyıllar boyunca hiç dinmeyecek. Aynı gurur ve heyecanla sonsuza dek kutlamaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz kutlu olsun.”