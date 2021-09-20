Çeşme'de festival coşkusu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:32

Çeşme'nin yerel değeri aakız ve kaçeli koyunları ile endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik gibi yerli tohumların korunması amacıyla 6. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali düzenlendi.

Festivalin ilk gününde dayanıklılığı “Çeşme’nin En İyi Kavunu” yarışması yapıldı. Festivalin ikinci gününde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliklerin ardından “En İyi Sakız Koyunları” yarıştı.

Festivalde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle bu güzel festivali düzenleyememiştik. Ovacık’ın bereketli topraklarını, çalışkan, sıcakkanlı insanlarını, sakız koyunlarımızı, mis kokulu kavunlarımızı çok özledik. Sevgili dostlarım; yaşadığımız süreç en önemli hazinemizin sağlık olduğunu, havamızın, suyumuzun, toprağımızın, ailemizin hatta tüm toplumun sağlığını korumak zorunda olduğumuzu bizlere gösterdi. Yaşanan zorluklar karşısında, bin yıllık hoşgörü ve dayanışma kültürümüzün ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Biz Çeşme'nin yerel değerlerini koruyarak geliştirmek, sahip olduğumuz zenginliklerimizle Çeşme'yi dünyada hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktık. Bu hedefimizin en önemli adımı, bu bereketli topraklarda tarımı destekleyerek, sürdürülebilirlik anlayışı ile gelecek kuşakların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak” dedi.

“KÖYLÜNÜN MİLLETİN EFENDİSİ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Oran, “Bu topraklara en büyük ekonomik girdiyi sağlayacak, damla sakızı üretimine öncülük vererek 50 yıl sonra yeniden Çeşme'den Sakız damlamasını sağladık. Çeşme'ye has anasonu tekrar toprakla buluşturduk. Sakız ve Kaçeli koyunlarımızın yetiştiricilerine destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en güzel coğrafyasında, en verimli topraklarında, yaşıyoruz. Bizim Kanada’nın mercimeğine, Çin’in karpuzuna, başka bir yerin samanına ihtiyacımız yok. Köylünün milletin efendisi olduğunu unutmayalım yeterli” ifadelerini kullandı.

Festival katılan konuklara Ovacık kavunu, karakılçık buğday ekmeği ve Ovacık kelle peyniri ikram edildi.

