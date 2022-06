Çeşme’de plastik atıksız üretici pazarı kuruldu

24 Haziran 2022 Cuma, 14:29

İzmir'de Çeşmeli üreticiler organik ürünlerini yurttaşlar ile buluşturuyor. Taze meyve ve sebzelerin, geleneksel yöntemlerle üretilmiş tarhana, erişte, köy ekmeği, ev salçası, zeytinyağı, doğal bal, pekmez ve birbirinden lezzetli yöresel tatların zenginleştireceği üretici pazarı, üreticiden aracısız alışveriş yapma imkanı sundu.

Ilıca Otogar yanında her pazartesi ve cuma günü açılan 'Tarla’dan Sofra’ya Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek, plastik atık tüketimini azaltmak amacıyla vatandaşlara file ve kese kağıdı dağıtan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Girdi maliyetlerinin arttığı, tüm dünyada sağlıklı gıdaya ulaşımın her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, tarlaya düşen her damla alın teri için tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Kaynakların hızla azaldığı, dünyanın hızla kirlendiği bir süreçte, ‘sürdürebilirlik’ tüm insanlık için en önemli kavram haline geldi. Çünkü; doğayla bağımızın neredeyse koptuğu, insan kaynaklı çevre kirliliğinin geri dönülmez bir noktaya geldiği bir yaşam sürdürülebilir değil. Gelecek kuşakların su, gıda, temiz hava, deniz alanları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Halk deyimiyle ‘Bu böyle gitmez!’ Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundayız. Su tüketimimizi, çevre kirliliğini kontrol altına almak, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız” diye konuştu.

Sürdürülebilir plastik atıksız projelere verdikleri desteklerden söz eden Oran şunları söyledi: “Bu bilinçle, hayata geçirdiğimiz Tarım müdürlüğümüzle, ata tohumlarımızın çoğaltılmasını sağlıyor, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile kış döneminde okullarımızda çocuklarımıza çevre eğitimi veriyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile WWF Türkiye arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler protokolünde pilot ilçe olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Tüm imkanlarımızla bu süreçte yer almaya da devam edeceğiz. Bugün üretici pazarımızda tek kullanımlık plastic kullanımının azaltılması adına eski güzel filelerimizden dağıtacağız. Satışlarımızı burada bundan sonra kese kağıtları ile yapacağız. Gün sonunda ortaya çıkan bitkisel atıklarımızı da doğal gübre üretimi için değerlendireceğiz. Eğer doğa için hemen şimdi bir şeyler yapmaya başlamazsak yarın çok geç olacak.

Bizimle aynı duyguları paylaştığınıza, bu çabamıza sonuna kadar destek olacağınıza inanıyorum. Birlikte doğayı koruyacak, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza inanıyorum. Pazarınız bereketli olsun.”