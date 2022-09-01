Çeşme’de tenis turnuvası heyecanı

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:42

Çeşme Belediyesi ev sahipliği’nde bu yıl 27 Ağustos- 04 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin dört bir yanından toplam 160 sporcu katıldı. Alaçatı Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvalar 2 kategoriden oluşuyor. Luxor 18 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda 60, İdamar Senior Cup yarışlarında ise 100 yetişkin sporcu yer aldı. Büyük bir coşkuyla devam eden turnuva kapsamında 1 Eylül Perşembe günü Alaçatı Tenis Kulübünde Behzat Gerçekler & Enbe Orkestrası sahne alacak.

TURNUVAYA KATILANLARA BAŞARILAR DILEDI

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 160 sporcunun yarıştığı turnuva ile ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme’de tenise olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tenis sporunun Alaçatı’da 12 ay yapıldığına vurgu yapan Oran, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

“ALAÇATI’DA 12 AY TENIS SPORU YAPILIYOR”

Alaçatı Tenis Kulübü Başkanı Celal Özüdoğru da, Alaçatı’da iyi tenis sporcularının yetiştiğini belirterek; “Burada yetişen sporcular Türkiye’nin en iyi 18 yaşındaki sporcular ile müdacele edecek. Ayrıca veteran turnuvasında da 18 yaş üstü ve 65 yaş dahil veteran tenisciler yarışacak. Tenisi seven, izlemek isteyen herkesi bekliyoruz. Alaçatı Tenis Kulübü olarak tenis sporunun 12 ay Alaçatı’da yapılmasını ve buradan uluslararası oyuncuların yetişmesini hedefliyor ve destekliyoruz. Bu yıl Alaçatılı bir tenis sporcumuzu Amerika’ya yüzde yüz burslu üniversiteye yolladık, bir oyuncumuz da milli takıma seçildi” dedi.