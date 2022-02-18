Çeşme’deki 'tarihe geçecek' bilirkişi keşfi: 526 gün sonra geldiler

18 Şubat 2022 Cuma, 15:21

İzmir'in Çeşme ilçesinde Güral Porselen firmasının yürüttüğü rüzgâr enerji santraline (RES) karşı açılan iptal davasında bilirkişi keşfi yapıldı. Çok sayıda çevrecinin katıldığı bilirkişi incelemesinde yöre köylülerden daha fazla sayıda jandarma timleri getirilmesi dikkat çekti. 96 yaşındaki Sevim Efeler isimli yurttş da bölgeye gelerek RES’leri protesto etti. Bilirkişi heyetine tepki gösteren yurttaşlar alanın dışına çıkarıldı.

Bölgede yapılmak istenen RES'lere ilişkin açıklama yapan Çeşme Çevre Platformu sözcüsü Ahmet Güler, doğayı koruyacaklarını vurduladı. Güler, “mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, hukuksal olanaklarını ise bunların hepsini kullanacağız. Güral porselen gibi bir firmanın hukuk hilesi yaparak doğayı tarihi tahrip etmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Davanın avukatı Şehrazat Mercan da 526 gün sonra keşif yapılmasının hukuk tarihine geçtiğini belirterek, “Süreç usulsüzlüklere ve bölge tahribatıyla dolu. Açtığımız iptal davası sonucunda 526 gün sonra bilirkişi incelemesi olacak. Doğanın korunması için mücadelemiz sürecek.” dedi.



NE OLMUŞTU?

Güral Porselen şirketi 2011 yılında Çeşme Germiyan'da 57 dönüm bir hazine arazisi üzerine on megavatlık rüzgâr enerji tesisi (RES) kurmak istedi. Projeye karşı çevre örgütlerinin açtığı dava sonrası şirket tesisi kurmaktan vazgeçtiğini açıkladı ve iş makineleri ile birlikte bölgeden ayrıldı.