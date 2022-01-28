Çeşme'nin ikinci Masal Evi hizmete açılıyor
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, çocukların sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelerin ekonomik hayata katılımını sağlayacak mesleki eğitimler vermek için kurulan Masal Evi’nin ikincisini Ovacık’ta açacak.
“Masal Evi” hakkında konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. Böylece Masal Evler’i hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek” dedi. Bir kentte en önemli işin çocuklara yapılan yatırım olduğunu dile getiren Başkan Oran, “Her çocuğun yeteneklerini keşfetmesi, becerilerini geliştirmesi, nitelikli eğitim alması ve gelecekte söz sahibi olması için eşit eğitim alması gerekiyor. Sosyal belediyeler olarak bizim en öncelikli görevimiz onlara bu imkânı sunmak. Çeşme’de her mahalleye “Masal Evi” açacağız” dedi. 40 kişi kapasiteli Ovacık Masal Evi Merkezi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda çocuklar ve ailelere yönelik sanatsal atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitmen-psikolog-ebeveyn destekli çalışmalar, doğa ile tanışma atölyeleri, çocuk hakları farkındalık çalışmalarının yanı sıra, çeşitli eğitim ve seminerler düzenleyecek
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