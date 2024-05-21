Çeşme’ye “Yılın Turizm Markası” ödülü

İzmir'in Çeşme ilçesi İstanbul İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 8’inci Türkiye Marka Zirvesi'nde “Yılın Turizm Markası” ödülüne layık görüldü.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:50
Çeşme’ye “Yılın Turizm Markası” ödülü
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İstanbul İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği 8’inci Türkiye Marka Zirvesi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi “Yılın Turizm Markası” ödülüne layık görüldü.

Zirvede İhracatın Yol Haritası ve Markalar Konuşuyor başlıklı iki panel düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde markalaşmanın önemi, ihracatı artırmak için atılması gereken adımlar gibi konular masaya yatırıldı.

8’inci Türkiye Marka Zirvesi iş, sanat, cemiyet dünyasından isimleri de ağırladı. Geceye 100 marka temsilcisi ve yaklaşık 600 davetli katıldı. Sunuculuğunu Mehmet Aydın ve Derya Taşbaşı’nın yaptığı etkinlikte 50 ödül alanında fark oluşturmuş firma temsilcisine verildi.

Yılın Turizm Markası ödülünü ise Çeşme’ye verildi, ödülü Çeşme Belediyesi adına meclis üyesi Uras Sökmez aldı.


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