Cevdet Yılmaz: 'Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yılmaz şunları yazdı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimler KKTC’nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz."