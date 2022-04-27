Ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:35

Türkiye’nin verimli topraklarında yerli ceviz üretimini artırmak ve bu hedefle cari açığı kapatmak üzere 1 milyon dikili ceviz ağacıyla yola çıkan Ceviz Üreticileri Derneği, büyümeye devam ediyor. Dernek, üyelerinin bazılarının yenileme bazılarının da yeni fidan dikimi olmak üzere 50 bin adet fidanı toprakla buluşturması sonucunda yüzde 5’lik bir büyüme gerçekleştirdi.

Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, 2022 yılının mart ayında 50 bin adet yeni fidan ekimi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ergüder, “2020 yılında kurulduğumuzda, dernek üyelerimizin bahçelerinde bulunan toplam ceviz ağacı sayısı 1 milyondu. Üreticilerimizin yaklaşık yüzde 70’i, bahçelerini büyütme kararı aldı ve bu sene 50 bin yeni fidanımızı toprakla buluşturduk. Ceviz üretiminin artması adına bu bizim için çok sevindirici bir durum” dedi.

“HEDEFİMİZ VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK”

Ergüder, “Ülkemizdeki ağaçlandırmayı ve bu nedenle de verimliliğin artmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. 2023 yılında, bu yıl diktiğimiz fidanların daha fazlasını toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Böylece sürdürülebilirlik adına binlerce kilometre uzaktan ithal edilen cevizlerin yerini alacak ürünler üreterek karbon ayak izinin önemli ölçüde azalacağını düşünüyoruz” diye konuştu.