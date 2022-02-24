Cevizlibağ’da tramvay içinde kavga çıktı, yolcular birbirine girdi

Cevizlibağ’da tramvay içerisinde çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
24 Şubat 2022 Perşembe, 10:30
Cevizlibağ’da tramvay içinde kavga çıktı, yolcular birbirine girdi
Abone Ol google-news

Sabah saatlerinde Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.

Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.




Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler