Cevizlibağ’da tramvay içinde kavga çıktı, yolcular birbirine girdi

24 Şubat 2022 Perşembe, 10:30

Sabah saatlerinde Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.

Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.







