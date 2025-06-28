Cezaevinden çıktı, ihbarına gelen polisi bıçakladı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, KADES ihbarına gelen polis memuru M.U., aile içi şiddet olayına müdahale ederken cezaevinden yeni tahliye edilen S.Ö. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olayın ardından saldırgan, polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın 12 suç kaydının olduğu, aile içi şiddet nedeniyle cezaevinden geçtiğimiz hafta tahliye edildiği öğrenildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, saldırganın tahliyesine tepki göstererek “Yıllardır bizi yöneten siyasi iktidar, anayasayı, hukuku bir kenara bırakmış durumda. Ülkeyi, yargı paketleriyle yönetiyorlar. Bu paketler, kamuoyunu oyalamak için gündem değiştirme amacı güdüyor. Onuncu yargı paketi de bu şekilde geçti ve birçok tutuklu salıverildi. Özellikle kadına yönelik şiddet suçlarından tutuklular, serbest bırakıldı” dedi.