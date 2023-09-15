Cezaevinden izinli çıktı, 4 gün sonra birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Konya’da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan bir kişi, birlikte yaşadığı kadını kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 07:43
Cezaevinden izinli çıktı, 4 gün sonra birlikte yaşadığı kadını öldürdü
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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü cezaevinden izinli olarak çıkan N.S., birlikte yaşadığı Damla Dakım ile cep telefonunda bulunan mesajlaşma ve kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında N.S., yanında bulunan bıçakla Damla Dakım’ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Damla Dakım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Damla Dakım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi günü izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edilen cinayet zanlısı N.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


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