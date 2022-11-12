ÇHD davasında ceza yağdı: Avukatlara 146 yıl hapis cezası

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve derneğin üyesi 21 avukatın “terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlamasıyla 10 yıldır yargılandığı davanın karar duruşması dün İstanbul Silivri’deki 18’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Selçuk Kozağaçlı’nın 6 yıl, Barkın Timtik’in 5 yıldır tutuklu olduğu davada karar açıklandı. Selçuk Kozağaçlı’ya toplam 13 yıl, Barkın Timtik’e ise 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kozağaçlı ve Timtik’e “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 12’şer yıl hapis cezası verildi. Kozağaçlı’ya propaganda suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Timtik’e ise “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 7 yıl hapis, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 1 yıl hapis, “Yasadışı gösteriye katılma” suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

Davanın tutuklu sanıklarından Oya Aslan ise örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aslan’a, propaganda suçundan ise 6 defa ayrı ayrı 1 yıl, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 10 ay hapis cezası ve tutukluluğa devam kararı verildi.

Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı’ya “örgüt üyeliğinden” 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Propagandadan verilen cezada ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi Özer Sönmez’e “örgüt üyeliğinden” 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Gülbin Aydın’a “örgüt üyeliğinden” 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Güçlü Sevimli hakkındaki “örgüt üyeliğinden” 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Aydın ve Sevimli’ye propagandadan verilen cezada, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Şükriye Erden hakkında propaganda suçundan ceza ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Özgür Yılmaz hakkında propaganda suçundan ceza, Naciye Demir hakkında propaganda suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Adil yargılanma talebiyle açlık grevine girdikten sonra yaşamını yitiren Ebru Timtik hakkındaki dava ise düştü.

‘TÜM DELİLLERİ ÇÜRÜTTÜK’

Cumhuriyet’e konuşan ÇHD’lilerin avukatı Oğuzhan Topalkara, “Yargılanmanın delilleri Fethullahçılardan miras kalan sahte delillerdir. Bu yargılanma sürecinde bunu ispatladık. Hepsinin gerçekdışı olduğunu bilimsel verilerle kanıtladık ancak mahkeme bu kadarla Fethullahçıların mirasını sahiplenmiş oldu. Tabii kısa hüküm verdiler, gerekçesine ne yazacaklar bunu bilmiyoruz” dedi.