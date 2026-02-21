CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'dan iktidara 'afet bölgesi' çağrısı

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Abdullah Pehlivan ve belediye meclis üyeleriyle Atça yolunda su baskınından etkilenen tarım arazilerini ziyaret etti.

Son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde yağış alan Aydın’da birçok ilçede verimli tarım arazileri sular altında kalırken, üreticiler büyük zarar gördü. Karakoz, zarar gören alanlarda yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

"NAZİLLİ'DEN DİDİM'E KADAR OVA SU ALTINDA"

Aydın genelinde ciddi hasar oluştuğunu belirten Karakoz, özellikle Söke Ovası, Germencik, Koçarlı ve İncirlova’da sel baskınlarının yaşandığını söyledi.

Sultanhisar, Atça ve Nazilli’nin aşağı kesimlerinde de tarlaların sular altında kaldığını ifade eden Karakoz, şunları kaydetti:

"Aydın’ın genelinde yollarda bozulmalar ve kaymalar meydana geldi. Hayvan ahırları, evler su altında kaldı, bazı yerlerde köprüler yıkıldı. Söke bölgesinde mezarlıklar yoğun yağıştan ciddi zarar gördü. Geçen hafta gerekli önlemlerin alınması için uyarıda bulunmuştuk ancak alınan tedbirlerin yetersiz olduğu tekrar ortaya çıktı. Bugün neredeyse Nazilli’den Didim’e kadar tüm ova su altında."

Sular altında kalan yonca ve buğday tarlalarının artık ürün veremez hale geldiğine işaret eden Karakoz, çiftçilerin büyük mağduriyet yaşayacağını söyledi.

"ZARAR YOK DEDİNİZ, TABLO ORTADA"

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin zarar olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştiren Karakoz, şöyle konuştu:

"Geçen hafta bir bakan yardımcısı, ‘Milyarlarca lira yatırım yaptık, kimse zarar görmedi’ dedi. Eğer Tarım Bakanlığı’nın ‘zarar yok’ dediği tablo buysa Allah çiftçimizi, hayvancımızı korusun. Buradan iktidara sesleniyoruz; artık boş vaadi, boş lafı bırakın. Gelin vatandaşlarımızın tarlalarındaki, hayvan ahırlarındaki zararları tespit edin. Sigortalı olsun, olmasın, insanların zararlarını giderin. 24 yıldır iktidardasınız.

Bu zamana kadar çözemediniz, çözeceğinize de inanmıyoruz ama en azından sonraki senelerde bu sıkıntılar yaşanmasın diye gerçekten önlem alın, gerçekten tedbir alın. 3-4 seneden beri hem Aydın'da hem Türkiye'de çiftçilerimiz, hayvancılarımız çok zor durumdalar, para kazanamıyorlar. Bu selle birlikte gerçekten çok mağdur olacaklar. Gelin bir an önce bu tespitleri yapın, çiftçilerimizin zararını giderin. Hatta sel basan bölgeleri afet bölgesi ilan edin. Çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın üretime devam etmesi için, batmaması için gerekli önlemleri alın."