CHP’den Brüksel çıkarması: 'Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz'

CHP’nin Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlerinden Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, partisinin Brüksel’de düzenlediği ilk açık hava yurtdışı mitingine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gezmiş, “19 Mart’tan bu yana yurt içinde yaptığımız 60 mitingin ardından, 61’inci mitingimizi Brüksel’de coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirdik” dedi.

Avrupa’daki örgütlenme çalışmalarına dikkat çeken Gezmiş, “Avrupa’nın tüm ülkelerinde CHP birliklerimiz mevcut. Almanya’da 22, Fransa’da 7 birliğimiz var. Yurt dışındaki birliklerimizle dayanışma içinde, ortak hedefimiz olan adil, demokratik Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'HAK, HUKUK, ADALET MÜCADELESİ SÜRECEK'

Brüksel mitingine katılan vatandaşlara teşekkür eden Gezmiş, “Emek veren tüm birliklerimize, destek veren tüm yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde birlik, beraberlik ve kararlılıkla hak, hukuk, adalet mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

'HEDEFİMİZ HALKIN İKTİDARI'

Demokratik, eşit ve özgür bir Türkiye vurgusu yapan CHP’li Gezmiş, şöyle devam etti:

“Tek amacımız; halkın iradesine saygı duyulan, herkesin eşit, özgür ve insanca yaşadığı demokratik bir Türkiye’yi yeniden inşa etmektir. Yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Biz haklıyız ve kazanacağız. En kısa zamanda halkın iktidarını kuracağız; bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”