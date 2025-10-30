CHP’den Esenyurt’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi... Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1. yılında Esenyurt’ta büyük buluşma!

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 64'üncüsünü İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında gerçekleşen miting için Esenyurt halkı Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Mitingin açılışında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mesajı okundu. Özer’in kızı ve oğlunun okuduğu mektupta şu mesajlar yer aldı:

“Kardeşlerim, karanlıklar korkakların sığınağıdır. Siz bugün bu meydanda bu ışığı yaktınız. Selam olsun özgürlük için mücadele edenlere. Selam olsun insanlık onurunu yükseltenlere…"

Ayrıntılar Geliyor...