Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’den Esenyurt’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi... Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1. yılında Esenyurt’ta büyük buluşma!

CHP’den Esenyurt’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi... Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1. yılında Esenyurt’ta büyük buluşma!

30.10.2025 19:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP’den Esenyurt’ta ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi... Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1. yılında Esenyurt’ta büyük buluşma!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında Esenyurt’ta gerçekleşiyor.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 64'üncüsünü İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştiriyor.

Image

Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında gerçekleşen miting için Esenyurt halkı Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Image

Mitingin açılışında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mesajı okundu. Özer’in kızı ve oğlunun okuduğu mektupta şu mesajlar yer aldı:

“Kardeşlerim, karanlıklar korkakların sığınağıdır. Siz bugün bu meydanda bu ışığı yaktınız. Selam olsun özgürlük için mücadele edenlere. Selam olsun insanlık onurunu yükseltenlere…"

Image

Ayrıntılar Geliyor...

İlgili Konular: #CHP #Esenyurt