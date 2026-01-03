CHP'den istifa eden Çakır’ın AKP'ye geçeceği söyleniyordu… Çakır iddialara açıklık getirdi

Cumhuriyet Halk Partisine Komisyon'da gösterdiği tepkinin ardından ihracı istenen ve sürecin sonlanmasını beklemeden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında düzenlenen törenlere katıldı. Çakır, törenlerin ardından açıklamalarda bulundu.

İHA’nın haberine göre hakkındaki AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara açıklık getiren Çakır, “7 Ocak Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye geçiyorum. Gerekli görüşmeler yapıldı. Memleketime ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

‘MİLLET’ BÖYLE İSTEMİŞ

Çakır, açıklamalarında “Memleketi hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli insanlar artık siyasetten uzaklaşacak, biz de millet olarak buna karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında. Çok süper bir milli.. Otoyollar olsun, milletinin birbirini kardeşlik duygusu, barış olsun, bunların hepsini yapıyor. Şimdi çözüm süreci diye bi süreç de başladı. Bu vesileyle tabi ki AK Parti" diyen Çakır, AKP'ye geçme kararını almadan önce seçmenlerle görüştüğünü de iddia ederek “Vatandaşa sordum, ‘Nereye geçeyim?’ dedim. Bana ‘AK Parti’ye geç’ dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum” ifadelerini kullandı.