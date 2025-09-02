CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi. Peki, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin nereli, kaç yaşında?

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini doğduğu Ardahan'da tamamlayan Tekin, lise eğitimine Kars'ta devam etti ve 1981 yılında Kars Alpaslan Lisesi'nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen, o dönemdeki çeşitli nedenlerle yükseköğrenimini yarıda bırakmak durumunda kaldı. Tekin, aynı yıl sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Siyasi hayatına henüz lise yıllarında, Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütlerinde adım atan Gürsel Tekin, uzun yıllar parti içinde çeşitli kademelerde görev aldı.

Siyasi kariyerinde önemli bir yükseliş kaydeden Tekin, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde olmak üzere dört dönem üst üste CHP İstanbul Milletvekili olarak seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yaptı.

Parti yönetimindeki en etkili rollerinden birini ise 2014-2016 yılları arasında üstlendiği CHP Genel Sekreterliği görevi oluşturdu.

2024'ün şubat ayında partisinden istifa etti.

GÜRSEL TEKİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1989 - SHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi

1994 - Yeniden SHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi

1995 - CHP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi (SHP-CHP birleşmesinden sonra)

1997 - CHP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi (1999 ve 2004 seçimlerinde de seçildi)

2004 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi

2002-2005 - CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

2007 - CHP İstanbul İl Başkanı (Şinasi Öktem'in yerine)

2009 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi (tekrar seçildi)

2010 - CHP Parti Meclisi Üyesi (Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesi sonrası)

2010 - CHP MYK Üyesi (48 oyla seçildi)

2010-2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı (İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu)

2012 - Görevinden istifa

2012-2014 - CHP Genel Başkan Yardımcısı (yeniden)

2014-2016 - CHP Genel Sekreteri

2011-2023 - CHP İstanbul Milletvekili (2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde seçildi; 2023'te aday olmadı)

GÜRSEL TEKİN ÖZEL HAYATI

Tekin, evli ve 3 çocuk babası.