CHP Konak’ta sandalye sayısını ittifaksız da korudu!

CHP İzmir'de merkez ilçede belediye başkanlığı sandığının yanı sıra meclis yarışında da önemli bir zafere uzandı. CHP, 2019 yılında Millet İttifakı ile girdiği seçimde kazandığı meclis üyesi sayısını ittifaksız gerçekleşen 2024 seçiminde de korumayı başardı. CHP, Konak Belediye Meclisi’nde yeni dönemde kontenjan üyelerle birlikte 26 üye ile temsil edilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:09
CHP Konak’ta sandalye sayısını ittifaksız da korudu!
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Türkiye 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçim sonunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ülke çapında olduğu gibi İzmir’de de büyük bir zafer kazandı. CHP’nin dikkat çeken sandık başarısından biri de merkez ilçede yaşandı. CHP’nin Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, resmi olmayan sonuçlara göre aldığı 98 bin 924 oy ve yakaladığı yüzde 52.80’lık oranla seçimi büyük farkla kazanıp ilçenin yeni belediye başkanı oldu. 

CHP merkez ilçede belediye başkanlığı sandığının yanı sıra meclis yarışında da önemli bir zafere uzandı. 2019 yılında ittifakla gidilen seçimde kazandığı meclis üyesi sayısını ittifaksız gerçekleşen 2024 seçiminde de korumayı başaran CHP, Konak Belediye Meclisi’nde yeni dönemde kontenjan üyelerle birlikte 26 üye ile temsil edilecek.


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