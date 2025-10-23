CHP’li Adem’den 'FESAS Projesi' hakkında çarpıcı iddia: 'Örtülü yolsuzluk sürecine dönüştü'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Kasım 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Dünya Bankası idari yöneticiliğinde, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) tarafından finanse edilen projenin, başlangıçta tarım sektöründe kayıtlı istihdamı artırmayı, çiftçilere sözleşmeli üretim desteği sağlamayı ve mültecilerle Türk vatandaşlarının sosyal uyumunu güçlendirmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Toplam 47 milyon Euro bütçeye sahip projenin uygulama sürecinde ciddi usulsüzlük iddialarının ortaya çıktığını belirten Adem, "Tarım sektöründe faaliyet göstermeyen, iş bitirme tecrübesi bulunmayan şirketlerle piyasa değerinin 6 ila 8 katı bedellerle sözleşmeler yapıldığı, bazı şirketlerin ise ilgili yöneticilerin yakın çevresiyle organik bağlara sahip olduğu iddia edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA NEDEN VE NASIL KAPATILDI?"

Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Okan Ateş hakkında ortaya atılan iddiaların ciddiyetine dikkati çekerek, "Görev süresi boyunca yüksek tutarlı gayrimenkul yatırımları yaptığı ve bu durumun kamuoyunda ‘haksız zenginleşme’ olarak yorumlandığı bilinmektedir. Uluslararası kurumlarla birlikte yürütülen ve Türkiye’nin taahhütleri bulunan bir projede bu denli ciddi şaibeler ortaya çıkmasına rağmen, ilgili kişi hakkında başlatıldığı iddia edilen soruşturma neden ve nasıl kapatılmıştır?Yargı bu iddialar karşısında neden sessiz kalmaktadır. Bu sessizlik, kamu zararı karşısında verilen örtülü bir koruma kararı mıdır? Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bakanlıklar nerede" diye sordu.

"TARIM KREDİ ÇİFTÇİNİN DEĞİL, BELİRLİ KİŞİLERİN ÇIKARLARINI KORUMAYA BAŞLADI"

Adem, Sayıştay raporlarında defalarca uyarılmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatifleri’nin denetimsiz bir yapıya dönüştüğünü belirterek, “Tarım Kredi artık çiftçimizin emeğini değil, belirli kişilerin çıkarlarını koruyan bir yapıya bürünmüştür. Tarım ve Orman Bakanlığı bu projenin ortağı mıdır, yoksa sadece izleyicisi midir" dedi.

Proje kapsamında kaç kişinin istihdama katıldığı, ne kadar teknik destek sağlandığı, hangi şirketlere hangi ihalelerin hangi fiyatlarla verildiği gibi temel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmadığını vurgulayan Adem, "Oysa bu bilgiler kamu malıdır, saklanamaz" ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI İTİBAR ZEDELENİYOR"

Projenin finansörünün Avrupa Birliği, yürütücüsünün ise Dünya Bankası olduğunu hatırlatan Adem, “Bu fonların amaç dışı kullanımı yalnızca iç hukuk açısından değil, Türkiye’nin uluslararası kurumlarla olan güven ilişkisini de zedelemektedir. Avrupa kamuoyuna, ‘Türkiye’ye gönderilen yardımlar kötüye kullanılıyor’ mesajı verilmektedir. Bunun siyasi ve diplomatik sonuçları ağır olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"FESAS PROJESİ KAMUOYUNA AÇIKLANMALI"

CHP olarak sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulunan Adem, şu taleplerde bulundu:

FESAS Projesi’nin tüm tedarik süreçleri, hizmet alımları ve bütçe aktarımları kamuoyuna açıklanmalıdır. Projede sorumluluğu bulunan kişi ve yöneticiler hakkında bağımsız yargı süreci işletilmelidir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapısı, işleyişi ve iştirak zararları TBMM tarafından ivedilikle araştırılmalı, çiftçimizin alın teri korunmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu projede kullanılan fonların takibini ve raporlamasını kamuya açıklamalıdır.

Erhan Adem açıklamasını, "Bugün susarsak, yarın bir başka uluslararası proje daha kişisel servet aracına dönüşecektir. Bugün hesap sormazsak, çiftçimizin, üreticimizin alın teri boşa gidecektir" diye tamamladı.