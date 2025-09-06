CHP’li Bakırlıoğlu’ndan yurt zamlarına tepki: ‘Kimin maaşı yüzde 40 zam aldı?’

Üniversiteler için yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, öğrenciler yine barınma krizi yaşıyor. Yurt fiyatlarına yapılan yaklaşık yüzde 40’lık zam da krizi derinleştiriyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Birçok kardeşimiz ekonomik krizin etkisi nedeniyle puanları yetse dahi özellikle büyükşehirdeki okulları tercih edemiyor; hayalleri yıkılıyor. Ne memura, ne emekliye ne asgari ücretliye yüzde 40 zam geldi. Asgari ücretlilerimiz bir senedir açlık ücretiyle aynı maaşa çalışıyorlar, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam geldi. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 lira. Ama bu yurttaşların sadece çocuklarının yurdu bile şu anda yüzde 40 zamlandı. Ön lisans ve lisans için geçen yıl belirlenen 3 bin lira burs zaten enflasyon nedeniyle çoktan erimişti. Her gün üç öğün simit ayran yesen, zaten para yetmiyor. Tek öğün yeseniz bin 500 lira yapıyor. Evlatlarımız hiç mi çıkıp gezemeyecek, hiç mi sinemaya gidemeyecek?” dedi.

‘TÜRKİYE KİRA ENFLASYONUNDA LİDER’

Bakırlıoğlu, “Ayrıca KYK’ya yüzde 40 zam gelmesi demek; özel yurtlara da en az bir bu kadar zam gelmesi anlamını taşıyor. Ev kiraları zaten almış başını gidiyor. OECD verilerine göre Türkiye kira enflasyonunda lider durumda. Gençlik Spor Bakanı’na sormak istiyorum, siz bu zammı beklenen enflasyona göre mi yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi yapıyorsunuz? Ülkemizdeki ekonomik tablo buyken; bu çocuklar ve çocukların aileleri ne yapacak?“ tepkisini gösterdi.