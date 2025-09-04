CHP’li başkanın evine molotoflu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

CHP'li Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin evine düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Böylelikle olaya dair tutuklanan kişi sayısı 4 oldu.

BELEDİYE BAŞKANININ AİLE EVİNE MOLOFLU SALDIRI

Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dede ve anneannesinin yaşadığı evin balkonuna 2 kişi tarafından molotoflu saldırı düzenlendi.

Şapkalı kişilerce atılan molotfun çıkardığı yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı talimatını yurt dışında yaşayan suç örgütü lideri O.K.'nın verdiğini belirledi.

Savcılık tarafından O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ TUTUKLAMA

Soruşturma kapmasında Menteşe’de gözaltına alınan T.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Y.D.K., M.C.Ç., E.U.'nun ardından 31 yaşındaki T.K.'nın da tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 4'e yükseldi.