CHP’li belediyelere operasyonların dayanağı olan Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi TEDAŞ’ı dolandırmış

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olmaktan gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldıktan sonra CHP’li belediyelere yönelik birçok operasyonun temel dayanağı yapılan Aziz İhsan Aktaş’ın TEDAŞ’ta avukatlık yapan kardeşi Melek Kara’nın 2019-2021 yıllarında sahte evraklarla 32 farklı işlemle kurumda 4 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık olayının ardından kurumla ilişiği kesilen ve iş akdi feshedilen Kara hakkında TEDAŞ suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, “Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak” suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

SAHTE EVRAKLAR DÜZENLENDİ

Sözcü'nün haberine göre; sahte belgelerle oluşturulan birçok icra dosyasının UYAP üzerinden sorgulaması yapıldığında sisteme kayıtlı dosyaya ulaşılamadı.

Sahte evraklar düzenlenerek TEDAŞ’a borç ödemesi çıkarıldığı belirlendi.

TEDAŞ müfettişleri, tespit edilen 32 usulsüz işlemde kamu kurumunu 2019 yılında 2 milyon 337 bin 748 lira 99 kuruş ve 1 milyon 671 bin 806 lira 9 kuruşluk işlemlerle dolandırdı.

YEĞENİNE 3 FARKLI HAVALE

Melek Kara’nın sahte evraklarda icra ödeme emri çıkardığı paraların için yeğeni Ferhat Aktaş’ın hesabına 3 farklı havale gerçekleştirdiği bildirildi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Ferhat Aktaş ise şunları söyledi:

“Halam bana 3 havale yaptı. Birikmiş maaş ödemesi olduğunu, kendi hesabında sıkıntı yaşadığını söyledi. Para hesabıma geçtikten bir gün sonra halama gönderdim. Bir süre sonra beni arayıp muhasebenin hata yaptığını söyleyip aynı işlemi tekrarlattı.”

“İYİ NİYETİNE GÜVENİP KARTIMI VERDİM”

Kara’nın çocuğuna bakıcılık yapan Gülistan Ayaz ise şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede şu ifadeleri kullandı:

“Melek ve Hakan Kara’nın evinde 2,5 yıl çocuk bakıcılığı yaptım. Yanlarında çalışırken ücretimi elden aldım. İş Kur’da kursiyer olarak çalışırken Ziraat Bankası’nda bir hesap açmıştım, ancak kullanmıyordum. Melek Hanım hesabımı istedi. Ne yapacağını sorduğumda, bana, ilk eşinden olan çocuğu için yatırım yapacağını, bunu da kocasından saklayacağını söyledi. İyi niyetine güvenip kartımı verdim. Sonra bana kartı verip işinin bittiğini söyledi.”

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Mahkemede hakim karşısına çıkan Melek Kara ifadesinde suçlamaları kabul etti.