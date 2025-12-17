CHP'li Gezmiş: 'Fındık üreticisi de Giresun da sahipsiz değildir'

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü oturumda yaptığı basın açıklamasında, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunları ve Giresun’daki çevresel tehditleri gündeme taşıdı.

Fındığın Giresun ve bölge için “yeşil altın” olduğunu vurgulayan Gezmiş, özellikle son yıllarda artan maliyetler, iklim kaynaklı kayıplar ve piyasadaki belirsizlikler nedeniyle üreticinin ciddi bir çıkmazda olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz kış yaşanan don olaylarının rekolteyi düşürdüğünü belirten Gezmiş, buna rağmen üreticinin korunmadığını ifade etti.

'FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ ÜRETİCİYİ EZİYOR'

Son aylarda fındık fiyatlarında yaşanan sert düşüşe dikkat çeken Gezmiş, “Eylül–Ekim aylarında 350 TL’ye satılan fındık bugün yaklaşık 100 TL değer kaybetmiş durumda. Bu tablo karşısında yetkililerin sessiz kalması kabul edilemez” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne çağrıda bulunan Gezmiş, TMO’nun taban referans fiyatını en az 300 TL’nin üzerine çıkarması ve süreklilik arz edecek şekilde alım yapması gerektiğini söyledi.

Fındığın milli bir değer olduğunu vurgulayan CHP’li vekil, üretimin sürdürülebilirliği için kamunun sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Gezmiş ayrıca, 2025 yılı içinde fındık üreticilerinin kullandığı kredilerin faizsiz ertelenmesini, gelecek sezon için gübreleme ve bahçe hazırlıklarına yönelik ek destek sağlanmasını istedi. Fındık üreticilerinin örgütlü gücü olan FİSKOBİRLİK’in de asli görevine dönmesi gerektiğini belirten Gezmiş, kurumun Giresun ve bölgedeki gayrimenkullerinin satılmasını eleştirdi.

MADEN VE HES PROJELERİNE TEPKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesine de değinen Elvan Işık Gezmiş, “ÇED gerekli değildir” kararlarıyla verilen maden ruhsatlarının toprağı ve su kaynaklarını kirlettiğini söyledi. Bu faaliyetlerin fındık bahçeleri ve tarım arazileri üzerinde ciddi tahribat yarattığını dile getiren Gezmiş, bilinçsizce yapılan HES projelerinin dere yataklarını kuruma noktasına getirdiğini, su seviyelerinin tehlikeli biçimde düştüğünü ifade etti.

'BAKANLIKLAR YAŞAM HAKKININ KORUYUCUSU OLMALI'

Açıklamasının sonunda bakanlıklara çağrıda bulunan Gezmiş, “Bu bakanlıklar rantın değil; yaşam hakkının, toprağın bereketinin, giderek azalan su kaynaklarının ve çocuklarımızın geleceğinin koruyucusu olmalıdır” dedi.

CHP’li Elvan Işık Gezmiş, “Fındık üreticisi de Giresun’um da sahipsiz değildir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.