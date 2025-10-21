CHP'li Gökçen'nden çirkin 'iftiralara' tepki: 'İnsanlıktan çıkanlara tek sözüm var'

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, hakkında yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.

Gökçen, yaklaşık bir buçuk aydır hakkında dedikodu, iftira ve 'aşağılık ithamlarla' itibar suikastı yapıldığını belirtti.

Gökçen, bu paylaşımları yapan kişileri şöyle tanımladı: "Bunların arasında gazete diyemeyeceğim bir paçavranın haber müdürü de var, masum insanlardan iftiracı yaratmak için borsacılık yapan sözde avukatlar da, dolandırıcılık ve şantaj suçluları da, troller de."

Gökçen, söz konusu paylaşımları, CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yapılanlar ile anımsatarak yanıtladı. "İftiracıların hedefleri belli. Aynı kanserle mücadele eden sevgili arkadaşım Gülşah Durbay’la başlattıkları ve birçok genç kadın arkadaşıma yaptıkları gibi alçakça iftiralarla yıpratmak, kadınların siyasette varlığını hedef alarak onuruna saldırmak" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Konuyu yargıya taşıyacağını da duyuran Gökçen, şunları kaydetti:

"Siyasetin belki de en çirkin yapılan hali, aileyi hedef almak. Bu şekilde insanlıktan çıkanlara tek sözüm var. O tweetleri silmeyin, yüreğiniz varsa kastınızı da açık açık yazarak tekrar paylaşın. Yarın mahkemede “ben bir şey demedim” diye savunma yapabilmek için iğrenç imaların ve ailemi de hedef alan tweetlerin arkasına sığınarak korkaklık etmeyin. Hepinizle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunuyorum. Yaşadığınız müddetçe bu alçaklığınızın da peşini bırakmayacağım."

Gökçe Gökçen'in ilgili X paylaşımı şu şekilde:

Yaklaşık 1 buçuk aydır hakkımda dedikodu, iftira ve aşağılık ithamlarla itibar suikastı yapmaya çalışanlar var. Bunların arasında gazete diyemeyeceğim bir paçavranın haber müdürü de var, masum insanlardan iftiracı yaratmak için borsacılık yapan sözde avukatlar da, dolandırıcılık… — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) October 20, 2025

"Yaklaşık 1 buçuk aydır hakkımda dedikodu, iftira ve aşağılık ithamlarla itibar suikastı yapmaya çalışanlar var. Bunların arasında gazete diyemeyeceğim bir paçavranın haber müdürü de var, masum insanlardan iftiracı yaratmak için borsacılık yapan sözde avukatlar da, dolandırıcılık ve şantaj suçluları da, troller de.

Hayatım boyunca emek vererek mücadele ettim. Partimin gençlik kollarından bugüne, 15 yıldır verdiğim mücadele de, yaptığım çalışmalar da ortadadır. Olduğum yer bir anlam ifade ediyorsa eğer, bunu önce emeklerime, sonra da bu 15 yılın tamamında önce arkadaşım, sonra hayat arkadaşım olan eşime ve yol arkadaşlığı duygusuyla bana destek veren partililerime borçluyum.

İftiracıların hedefleri belli. Aynı kanserle mücadele eden sevgili arkadaşım Gülşah Durbay’la başlattıkları ve birçok genç kadın arkadaşıma yaptıkları gibi alçakça iftiralarla yıpratmak, kadınların siyasette varlığını hedef alarak onuruna saldırmak.

Siyasetin belki de en çirkin yapılan hali, aileyi hedef almak. Bu şekilde insanlıktan çıkanlara tek sözüm var. O tweetleri silmeyin, yüreğiniz varsa kastınızı da açık açık yazarak tekrar paylaşın. Yarın mahkemede “ben bir şey demedim” diye savunma yapabilmek için iğrenç imaların ve ailemi de hedef alan tweetlerin arkasına sığınarak korkaklık etmeyin. Hepinizle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunuyorum. Yaşadığınız müddetçe bu alçaklığınızın da peşini bırakmayacağım.

Bu ülkede kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek inşa edebilmek için mücadelemden de bir adım geri atmayacağım."