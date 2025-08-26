CHP'li Murat Bakan duyurdu: 34 polis hastanelik oldu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 34 polisin dağıtılan kumanya nedeniyle hastanelik olduğunu duyurdu.

Bir video da paylaşan Bakan, şunları yazdı:

"Muş’ta Malazgirt Zaferi törenlerinde dağıtılan kumanyadan 34 polis kardeşimiz hastanelik oldu.

Sebep: denetimsizlik, ihmal, yönetim zaafı.

Bu ilk değil! Polis kumanyalarıyla ilgili defalarca uyardık.

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk almıyor, ders çıkarmıyor.

Boşuna demiyoruz polis sahipsiz, kimsesiz diye.

Polisine sağlıklı yemek veremeyen bir yönetim, ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacak?"