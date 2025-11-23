CHP’li Ocaklı: Bazgiret’te madene izin vermeyeceğiz

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Bazgiret köyünde, Lidya ve Erkan Madencilik şirketlerinin yürütmeyi planladığı maden projesine yönelik tepkiler sürüyor. Bölgedeki durumu yerinde incelemek amacıyla CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve CHP Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel köye geldi.

Heyete, sanatçılar Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu da eşlik etti. Bölge halkıyla bir araya gelen grup, köylülerden planlanan madencilik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sanatçılar Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve yerel sanatçı Ozan Emre Torun, maden projesine türkülerle tepki gösterdi.

OĞUZ KURDOĞLU: “BU COĞRAFYADA EKOTURİZM DIŞINDA HİÇBİR FAALİYET YAPILMAMALI”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, bölgenin hem doğal hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bizim için bu insan değerinin ötesinde, bir de doğamızın değeri var. Artvin’in en özel mekânlarından birindeyiz; hakikaten Bazgiret çok kıymetli bir yer. Şu anda bulunduğumuz nokta yaklaşık 1970 metre rakımda. Daha yukarıda Damaşık Mahallesi var; 2250 metrelerde. Ve burada gerçek bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla bırakın burada madenciliği veya başka bir ekonomik faaliyeti, buradaki yaşama en ufak bir rahatsızlık verebilecek faaliyetlere bile izin verilmemelidir. Bu bölgede yapılabilecek tek şey ekoturizmdir. Ekoturizm, halkın içinde olduğu bir turizm şeklidir.

Eğer burada madencilik yapılırsa, her yıl yaklaşık 700 bin metreküplük muazzam bir pasa oluşacak ve bu artıklar kimyasallarla kirlenecek. Oysa manzara bütünlüğü ve estetik kalite, turizmin en öncelikli unsurudur. İnsanların buraya gelme sebebi öncelikle bu güzelliktir; ikinci neden ise buradaki insanların misafirperverliğidir.”

HAKAN MAKAR: "YERİN ALTI YERİNE YERİN ÜSTÜNDEKİ NİMETLERDEN YARARLANMALIYIZ"

Artvin İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar, doğanın korunması gerektiğini belirterek “Amacımız doğamızı korumak, turizmi canlandırmak ve yerin altındakiler yerine yerin üstündeki nimetlerden yararlanmaktır. Bir Avrupalı sağlıklı bir yaşam sürmek için doğaya sığınırken, biz doğamızı yok etmeye çalışıyoruz" dedi.

TAHSİN OCAKLI: "BAZGİRETLİLER İSTEMİYORSA BURADA MADEN YAPILMAYACAK"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bazgiret’te planlanan maden projesine karşı köylülerin yanında olduklarını söyledi. Ocaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Artvin’de, Bazgiret’teyiz. Bazgiret yaklaşık 400 haneden oluşan ve yüzyıllardır hayvancılık ve tarımla geçinen mütevazı bir yerleşimdir. 30 Temmuz’da çıkarılan maden yasasının ardından, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Artvin’de de Bazgiret ve çevresinde çok geniş alanlar maden sahası olarak ruhsatlandırıldı. Şehrin yüzölçümünün yüzde 71’ine kadar varan bu ruhsat alanları, buranın sit alanı mı, orman mı, mera mı olduğuna bakılmaksızın MAPEK eliyle 18 uygulaması ve acele kamulaştırma süreçleriyle halkın elinden alınmak isteniyor.

Bu köyde insanlar hayvancılık, tarım ve turizmle uğraşırken, bütün bu alanları 3-5 çok uluslu şirkete maden işletmeleri için vermek istiyorlar. Buradan iktidara bir uyarı yapmak istiyorum: Bazgiretliler burada maden ocağı istemiyorsa ve madenin açılmasına karşı duruyorsa, biz de onların yanındayız. Burada madeni yaptırmayacağız kardeşim; yaptırmayacağız. Kim olursanız olun, ne kadar gücünüz olursa olsun halkın gücünden büyük bir güç yoktur. Bazgiret’te maden yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Burası, tarihi ve doğal nitelikleriyle adeta bir kurum eliyle özenle düzenlenmiş gibi duran bir coğrafyadır. Bu eşsiz yapıları ve hayvancılığı yok edecek böyle bir girişime asla izin vermeyiz. Buraya gelecek olan şirketin karşısında, bu vatandaşlarla birlikte ben de duracağım. Asla ve asla bunu yaptırmayacağız kardeşim.”