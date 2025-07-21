CHP’li Özçağdaş’tan haber müdürümüz Can Uğur’a açılan soruşturmaya tepki: ‘Gazeteciler yazmaktan vazgeçmeyecek’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yaptığı açıklamada, "LGS skandalını yazdığı için, gazetecilik görevinin gereğini yerine getirdiği ve yaptığı haberi sonuna kadar takip ettiği için Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatılmış. Ne yaparsanız yapın ne gazeteciler yazmaktan vazgeçecek ne bizler peşini bırakacağız" dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldılmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Özçağdaş şunları ifade etti:

"LGS skandalını yazdığı için, gazetecilik görevinin gereğini yerine getirdiği ve yaptığı haberi sonuna kadar takip ettiği için Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatılmış. Ne yaparsanız yapın ne gazeteciler yazmaktan vazgeçecek ne bizler peşini bırakacağız! Açtığınız soruşturmalar, attığınız iftiralar bu olayın üzerini örtemeyecek! Gazetecilik yargılanamaz, özgür basın susturulamaz!"