CHP'li Suat Özçağdaş, son durumu açıkladı... Gürsel Tekin'e yüklendi: 'Kendisini bu binadan ayrılmasını bekliyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı; yeni Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak ilan edilen binada son durumu açıkladı.

Özçağdaş, binaya polis eşliğinde giren kayyum Gürsel Tekin'in hala binadan ayrılmadığını kaydetti.

"KENDİSİNİ BU BİNADAN AYRILMASINI BEKLİYORUZ"

Halk TV canlı yayınında son gelişmeleri paylaşan Özçağdaş, "Gürsel Tekin hala 2'nci katta duruyor. Neden orada durduğunu bilmiyorum. Burası CHP Genel Başkanın çalışma ofisi, kendisi de CHP üyeliğinin hakları askıya alınmış birisi olduğu için arkasında 5 bin kişi ile CHP binasına saldırmış olduğundan orada durmasına gerek yok. Kendisini bu binadan ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde emniyet mensuplarının da artık evlerine dönmelerini bekliyoruz" çağrısı yaptı.

"GÜRSEL TEKİN'İ ABARTMAYA GEREK YOK"

Suat Özçağdaş'ın konuşmaları şu şekilde:

"Şu anda ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in çalışma ofisinin 3'üncü katındayım. Hala maalesef bazı katlarda polisler ve kayyum olarak bu binaya polisler ile girmeye tenezzül etmiş birisi var. Bu bina Genel Başkanımızın çalışma ofisidir. Bir an evvel binayı terk etmelerini bekliyoruz.

Şu an itibari ile tansiyon azalmış durumda. Dün itibari ile İstanbul İl Başkanlığımız bu binaydı. Bugün itibari ile Genel başkanımızın çalışma ofisi. Yarın başka bir yer olabilir. Önemli olan binalara girmek değil, kalplere girmek. Birilerinin o kalbe girmesi mümkün değil.

Gürsel Tekin hala 2'nci katta duruyor. Neden orada durduğunu bilmiyorum. Burası CHP Genel Başkanın çalışma ofisi, kendisi de CHP üyeliğinin hakları askıya alınmış birisi olduğu için arkasında 5 bin kişi ile CHP binasına saldırmış olduğundan orada durmasına gerek yok. Kendisini bu binadan ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde emniyet mensuplarının da artık evlerine dönmelerini bekliyoruz.

Gürsel Tekin konuşur, Gürsel Tekin daha önce CHP'den istifa ettiğini de söylemişti ama istifa etmediği anlaşıldı. Kuru sıkı tabanca gibi sürekli atmakta bir fayda yok. CHP'li değil. Gürsel Tekin buraya yanında 3-5 sahtekar ile geldi. Dolayısıyla Gürsel Tekin budur. Asıl mesele Gürsel Tekin değil, Gürsel Tekin isimli yurttaşımız bir aparattır. Gürsel Tekin'i fazla abartmaya gerek yok. Asıl mesele AKP zulmü ve onun siyasallaşmış yargısı ile CHP arasındadır."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tartışmalı bir karar ile görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben pazartesi saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi.

CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece çıkan arbedenin ardından birçok yurttaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi. Vekiller nöbete başladı. Polis ise biber gazlı müdahalede bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.