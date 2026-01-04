CHP’li Uzgel, Venezuela saldırısını ve Maduro’nun alıkonmasının Türkiye’ye yansımasını değerlendirdi: ‘Erdoğan sıkışırsa Trump’tan yana tavır alır’

CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, ABD’nin Venezuela’ya saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonmasını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. ABD saldırısının büyük bir hukuksuzluk olduğunu vurgulayan Uzgel; “Venezuela bir tür Latin Amerika BAAS’çılığını temsil ediyordu. İçte kamucu, dışta Rusya ve Çin’e yakındı. Bir tür totaliter rejim havasında olsa da sosyal devlet anlayışına da sahipti. Sonuçta yapılan şey, egemen bir devlete yönelik hukuksuzluktur. Hiçbir bahane bunu meşrulaştırmaz” dedi.

‘İSTİKRARSIZLIK SAĞLANACAKTIR’

ABD’nin yakın zamanda yayımlanan “Ulusal Güvenlik Belgesi”ne değinen Uzgel; “Bu belgede ABD, yarım kürede Amerikan egemenliğini kuracağını söylemişti. Trump, zaten yönetim olarak ulusal güvenlik belgesinde bu bölgedeki enerji kaynaklarına göz koyduğunu ve rekabet istemediğini söylemişti. Bu raporu okuyanlar böyle bir operasyonun yapılacağını önceden tahmin edebiliyordu. Asıl soru; buradan bir istikrar sağlanır mı? Yumuşak bir geçiş olur mu? Sanmıyorum, yine bir istikrarsızlık yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN PRAGMATİK HAREKET EDER’

Venezuela saldırısının ve Maduro’nun alıkonmasının Türkiye’ye yansımasını da değerlendiren Uzgel; “İktidar çok sıkışacak. Bir taraftan Trumpla iyi ilişkiler kuran Erdoğan, bir taraftan da Maduro ile iyi geçiniyordu. Ancak; Erdoğan pragmatiktir. Yeni bir hükümet gelirse onunla da arayı toparlar. Hiçbir sıkıntı duymaz bundan da... Eğer Erdoğan çok sıkışırsa Trump’tan yana tavır alır” diye konuştu. ANKARA

TKP’DEN ABD’YE TEPKİ

Türkiye Komünist Partisi (TKP); ABD’nin Venezuela’ya saldırısına ve Maduro’nun alıkonmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada ABD’nin saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi ve toplumsal ve tarihsel olarak tamamen gayrimeşru olduğu vurgulanarak; “Egemenlik hakkına şimdiye dek inatla sahip çıkan Venezuela halkının ABD saldırılarını bir kez daha boşa çıkaracak toplumsal kaynaklara sahip olduğuna inanıyoruz” denildi. Bu açıklamanın ardından TKP, Venezuela saldırısını kınamak için yurttaşları ABD Ankara Büyükelçiliği’nin önüne çağırarak, toplumsal tepkiye davet etti.