CHP Lideri Özel, Ankara’dan iktidara seslendi: ‘CHP’ye saldırmak, cumhuriyete saldırmaktır’

CHP, partinin kuruluş haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler süreçi içerisinde dün, Ankara Yenimahalle’de Vedat Dalokay Parkı’nda düzenlenen dayanışma konseri düzenledi. Suavi başta olmak üzere eski CHP milletvekillerinin de sahne aldığı konserler kapsamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de yurttaşlara sanat dolu anlar yaşattı. Konserlerin ilerleyen saatlerinde programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nda polisle CHP’li isimler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışmaya ilişkin konuştu. Özel, “Huzurlu bir akşamı paylaşmak arzusundaydım. Ancak bu partinin nasıl bir parti olduğunu bilmeyenler, bu partiyi plazalarda avukat bürolarında kurulmuş partilerle karıştıranlar, bu partinin savaş meydanında kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar” dedi.

‘ORANIN TAPUSU ATATÜRK’E AİTTİR’

İstanbul İl Başkanlığı’nın tapusunun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu vurgulayan Özel, “Şu anda baba evimizi polis kuşatmasına alanlara, çevik kuvveti il başkanlığımıza getirenlere, kanunsuz emirler verenlere, yetkisiz asli mahkemelere kongremizi iptal edip oraya kayyum atamaya çalışanlara yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunmak, cumhuriyeti savunmaktır. CHP’ye saldırmak, cumhuriyete saldırmaktır. Cumhuriyete saldıranların karşısında bizler, çelik gibi irademizle 102 yıl önceki irademizle kararlılıkla duracağız. Teslim olmayacağız. Korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİ BU REJİMİN RAHATSIZLIK DUYMAYACAĞI BİR PARTİYE ÇEVİREMEYECEKLER’

Direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, “Asla ve asla bizi bir başkaları gibi, bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir partiye çeviremeyecekler. Rahatsız oluyorlar, korkuyorlar, korkmaya devam edecekler. Ahlaki, psikolojik üstünlük bizdedir. Millet bizimledir. Halk bizimledir. Biz kazanacağız. Buradan sözümün eriştiği bütün demokratları bütün CHP’lileri, İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. Akp yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis eliyle kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlara sesleniyorum. Tarihi bir yanılgı içerisindesiniz. Bu hatadan dönün. Atatürk’ün partisinin üyelerine düzgün davranın. Son uyarımdır” diye konuştu. ANKARA